07.06.2020 - 08:53 |
Taha Duymaz’ın Instagram hesabı kapatıldı
Evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz’ın 1 milyon takipçili hesabı kapatıldı.
Çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz'ın sosyal medya hesabına erişim engeli geldi. Taha üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:
Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim.Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı.Herkes hakkını helal etsin.