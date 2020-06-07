Taha Duymaz’ın Instagram hesabı kapatıldı

Çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz'ın sosyal medya hesabına erişim engeli geldi. Taha üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim.Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı.Herkes hakkını helal etsin.