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07.06.2020 - 08:53 |

Taha Duymaz’ın Instagram hesabı kapatıldı

Evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz’ın 1 milyon takipçili hesabı kapatıldı.

Taha Duymaz’ın Instagram hesabı kapatıldı
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Çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz'ın sosyal medya hesabına erişim engeli geldi. Taha üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim.Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı.Herkes hakkını helal etsin.

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın son görüntüleri paylaşıldıNisan ayının sonunda evinde hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabını kullanan ailesi, ünlü modacının ölmeden önce çekilen görüntülerini yayınladı.
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Cadde Yazarları

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