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08.07.2020 - 07:39 |

Takipçilerinden Cemre Kemer'e 'kilo al' çağrısı!

Sosyal medya hesabını aktifk olarak kullanan Cemre Kemer, önceki gün köpeğiyle pozunu paylaştı. Şarkıcının fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Cemre Kemer, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Önceki gün köpeğiyle fotoğrafını paylaşan Kemer'e kilo yorumu yağdı.

Takipçileri, şarkıcıya, 'Ne olur kilo al' çağrısında bulundu. Zayıflığıyla sık sık gündeme gelen Kemer, daha önce böyle mutlu olduğunu söylemişti.

Takipçilerinden Cemre Kemere kilo al çağrısı

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Cadde Yazarları

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