MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Channing Tatum takipçisine sert çıktı: Jessie’yi desteklemeyeceksen git!
31.01.2020 - 07:00 |

Channing Tatum takipçisine sert çıktı: Jessie’yi desteklemeyeceksen git!

ABD’li oyuncu Channing Tatum, sevgilisi Jessie J ile paylaştığı kareye yapılan yorumlarda, eski eşi Jenna Dewan’ı savunan mesaj görünce, açtı ağzını yumdu gözünü

Channing Tatum takipçisine sert çıktı: Jessie’yi desteklemeyeceksen git!

Channing Tatum, sosyal medya üzerinden sevgilisi Jessie J’ye nefret söyleminde bulunanlara ateş püskürdü. 2009-2018 yılları arasında Jenna Dewan ile evli kalan oyuncu, kısa bir ayrılığın ardından barıştığı kız arkadaşıyla bir selfie’yi Instagram hesabında yayınladı.
1 milyondan fazla beğeni toplayan karenin altına, Alex isimli bir takipçi, “Jenna (Dewan) senin yanında daha iyi duruyordu” yorumunu yaptı. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Tatum, kullanıcıyı şöyle yanıtladı:
“Selam Alex, genelde bunun gibi saçmalıklara cevap vermem. Ama gördüğüm kadarıyla sen de o korkunç ve düşüncesiz insanlardan birisin. Neden neler yaptığınla ciddi bir şekilde ilgilenmiyorsun? Bu durum gerçekten acı verici ve benim umrumda değil. Eğer sayfamda iğrenç ve içi nefret dolu bir insan gibi davranıp, o dokunulmaz güzellikteki Jessie’yi desteklemeyeceksen, lütfen defol git. Seni burada kimse istemiyor. Özellikle de ben. Ayrıca da ondan daha göz alıcı bir kadın yok. Buna eski karım da dahil. Çünkü güzellik ölçülemez.”

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Heidi Klum'un kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Heidi Klum'un kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Ümit Erdim'den eşine romantik doğum günü kutlaması

Ümit Erdim'den eşine romantik doğum günü kutlaması

Ünlü çift Emre Aydın-Eda Köksal bu evde yaşıyor!

Ünlü çift Emre Aydın-Eda Köksal bu evde yaşıyor!

'Afili Aşk’ ekibi sette de yemekte de birlikte

'Afili Aşk’ ekibi sette de yemekte de birlikte

Sıradaki Haber