Channing Tatum takipçisine sert çıktı: Jessie’yi desteklemeyeceksen git!

Channing Tatum, sosyal medya üzerinden sevgilisi Jessie J’ye nefret söyleminde bulunanlara ateş püskürdü. 2009-2018 yılları arasında Jenna Dewan ile evli kalan oyuncu, kısa bir ayrılığın ardından barıştığı kız arkadaşıyla bir selfie’yi Instagram hesabında yayınladı.

1 milyondan fazla beğeni toplayan karenin altına, Alex isimli bir takipçi, “Jenna (Dewan) senin yanında daha iyi duruyordu” yorumunu yaptı. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Tatum, kullanıcıyı şöyle yanıtladı:

“Selam Alex, genelde bunun gibi saçmalıklara cevap vermem. Ama gördüğüm kadarıyla sen de o korkunç ve düşüncesiz insanlardan birisin. Neden neler yaptığınla ciddi bir şekilde ilgilenmiyorsun? Bu durum gerçekten acı verici ve benim umrumda değil. Eğer sayfamda iğrenç ve içi nefret dolu bir insan gibi davranıp, o dokunulmaz güzellikteki Jessie’yi desteklemeyeceksen, lütfen defol git. Seni burada kimse istemiyor. Özellikle de ben. Ayrıca da ondan daha göz alıcı bir kadın yok. Buna eski karım da dahil. Çünkü güzellik ölçülemez.”