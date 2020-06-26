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26.06.2020 - 15:48 |

Talat Bulut: Ameliyata gidiş vakti

Oyuncu Talat Bulut, önceki gün ameliyat oldu. Yaptırdığı kontrollerde kalp damarları tıkalı çıkan Bulut, operasyon öncesi çekilen görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı.

Talat Bulut: Ameliyata gidiş vakti
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Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu Talat Bulut, son paylaşımı takipçilerini korkuttu. Yaptırdığı kontrollerde kalp damarları tıkalı çıkan Bulut, ameliyat oldu.

Operasyona hazırlanırken hastane odasında çekilen görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Ameliyata gidiş vakti... Dr. Melih Us kalbime giden damarlarda kanıma özgürlük yolu açacak" notunu düştü.

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Cadde Yazarları

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