Talat Bulut: Kovaladıkça kaçan Covid-19 musun sen?

En son 'Yasak Elma' dizisinde rol alan 65 yaşındaki Talat Bulut koronavirüs aşısı oldu. Sırası gelen ünlü oyuncu soluğu aile hekimliğinde aldı. Aşı yaptıran Bulut o anları çektiği video ile paylaştı. Ünlü oyuncu sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"KOVALADIKÇA KAÇAN COVID-19 MUSUN SEN?"

Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncunun videoda, "Gençlik başımda heyecan. İlk aşım, ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan Covid-19 musun sen? Yoksa mutasyona uğrayan virüs müsün sen? Dağılın len, ben geliyorum! Canım Birsen Hanım, teşekkür ederim" şeklinde konuştuğu da duyuluyor.

TACİZ İDDİASINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Kostüm asistanı Özge Ş., başrol oyuncusu Talat Bulut'un tacizine uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu. Savcılığın dosyaya takipsizlik kararı vermesinin ardından ünlü aktör dizide oynamaya devam etmişti. Bulut'un rol arkadaşı Şevval Sam ise bu duruma tepki göstermiş ve "Birlikte çalışacaksınız, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Maalesef" yanıtını vermişti. Sette ortam gerilmişti. Bu açıklama üzerine Bulut, Sam'ın kendisini 'tacizci' diye yaftaladığını öne sürerek 100 bin liralık manevi tazminat talep etmişti. Sam da 101 bin liralık karşı davayla cevap vermişti.