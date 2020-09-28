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28.09.2020 - 07:00 |

Tam gaz aşk!

Kylie Minogue, Paul Solomon ile aşklarının son sürat ilerlediğini söyledi.

Tam gaz aşk!
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Kylie Minogue, Paul Solomon ile aşklarının son sürat ilerlediğini söyledi. The Sun gazetesine konuşan şarkıcı, “Turnedeyken kendimi birkaç defa hiç iyi hissetmemiştim. O da kimsenin bana bakmadığı gibi baktı. Hayranlarımla, dünyamla ilgilendi ama en çok da bana ilgi gösterdi. Bu çok hoş bir duygu” dedi. İkili, Şubat 2018’de tanışmıştı.

Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.
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Cadde Yazarları

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