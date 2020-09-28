Tam gaz aşk!

Kylie Minogue, Paul Solomon ile aşklarının son sürat ilerlediğini söyledi. The Sun gazetesine konuşan şarkıcı, “Turnedeyken kendimi birkaç defa hiç iyi hissetmemiştim. O da kimsenin bana bakmadığı gibi baktı. Hayranlarımla, dünyamla ilgilendi ama en çok da bana ilgi gösterdi. Bu çok hoş bir duygu” dedi. İkili, Şubat 2018’de tanışmıştı.