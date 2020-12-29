Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız aşk mı yaşıyor?

Snob Magazin'in haberine göre; Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

GEÇEN SENE FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Tamer Karadağlı, geçtiğimiz sene Instagram hesabından Iraz Yıldız ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" mesajını yazmıştı.

2002’de evlendiği Arzu Balkan’dan 2007’de boşanan oyuncunun kalbi uzun süredir boştu.