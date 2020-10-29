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29.10.2020 - 13:43 |

Tamer Rumeli'den sosyal medyada canlı tiyatro

Oyuncu Taner Rumeli, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM’de spor mağazalarını gezen Rumeli, gazetecilere poz verip ayaküstü sohbet etti.

Tamer Rumeli'den sosyal medyada canlı tiyatro
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Yeni bir dizinin kadrosuna dahil olan Tamer Rumeli, ”Pandemi dolayısıyla evde çok oturduk. Şimdi düzenli spor yapıyorum, sağlıklı besleniyorum. Onun dışında sete gidip geliyoruz. Daha yayına girmedik ama çok heyecanlıyız. Kadromuz da gayet iyi. Her şey yolunda, keyifler yerinde” dedi.

Yeni dizisi için imaj değişikliğine giden oyuncu, "Sakalsız halime alışmaya çalışıyorum. Uzun yıllar olmuştu kesmeyeli, henüz alışamadım” ifadelerinde bulundu.

Dünyada bir ilki gerçekleştirip Youtube üzerinden ilk defa canlı tiyatro gösterisi yapan Taner Rumeli, ”Çok olumlu tepkiler aldık. Dünyada ilk olduğunu düşünmeden yaptık aslında. Canlı tiyatro dışında ünlü konuklar alıp doğaçlama show yapıyoruz. Güzel bir proje oldu" şeklinde konuştu.

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