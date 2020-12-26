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26.12.2020 - 18:02 |

Tanem Sivar altı ayda altı kilo aldı

Hamilelik yogasına başlayan anne adayı Tanem Sivar, formunu korumayı başardı. Sivar, altı ayda sadece altı kilo aldı.

Tanem Sivar altı ayda altı kilo aldı
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Tanem Sivar, Bozburun Yat Kulübü’nün sahibi Edhem Dirvana ile Aralık 2015’te Avustralya’da evlenmiş, Ağustos 2017’de oğlu Süleyman’ı dünyaya getirmişti.

Kışı Bodrum’da geçiren Tanem Sivar, altı hamile, yine bir oğlu olacak. Posta gazetesinde yer alan habere göre; hamilelik yogasına başlayan anne adayı, "İlk aylarım çok zor geçti. Bu yüzden herkesten sakladık. En büyük dileğim; Kemal doğana kadar koronavirüsün bitmesi. Salgın döneminde hastane ortamı beni strese sokuyor” dedi.

Kemal’i de ağabeyi gibi Marmaris’te dünyaya getireceğini söyleyen Sivar, “İki hamilelik arasında büyük fark var. Bu kez canım hep turşu çekiyor. Şimdiye kadar altı kilo aldım” şeklinde konuştu.

Tanem Sivar altı ayda altı kilo aldı



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