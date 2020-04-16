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16.04.2020 - 08:16 |

Tanem Sivar: Eşimle hijyen konusunda tartıştık!

Sunucu Tanem Sivar, corona virüs salgınının ilk günlerinde eşi Edhem Dirvana ile hijyen konusunda çok tartıştıklarını söyledi.

Tanem Sivar: Eşimle hijyen konusunda tartıştık!

Hürriyet'in haberine göre; Tanem Sivar, Alem dergisinin Instagram hesabından gerçekleşen canlı yayında moderatörlük yaptı. “Pandemi döneminde ilişkiler” konulu yayına Uzman Klinik Psikolog Rana Şen konuk oldu.

Şen “Bu süreçte özellikle hijyen konusunda çok tartışmalar oluyor. Takılmamak lazım” diyerek çiftleri uyardı. Tanem Sivar, Şen’i şu sözlerle doğruladı:

“Biz de eşimle hijyen konusunda çok tartıştık. Ben onu sürekli uyardım, her seferinde ‘Tamam haklısın’ dedi. Ama düzelene kadar baya süre geçti.”

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