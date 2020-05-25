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25.05.2020 - 11:17 |

Taner Rumeli'den romantik doğum günü paylaşımı

Oyuncu Taner Rumeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevgilisi Ceyda Aşık'ın doğum gününü kutladı.

Taner Rumeli'den romantik doğum günü paylaşımı
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Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Afili Aşk' dizisinin 'Rıza'sı Taner Rumeli, yaklaşık 9 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ceyda Aşık'ın doğum günü kutladı.

Sosyal medya hesabından Aşık ile çekildiği bir kareyi yayınlayan oyuncu, kalp emojisiyle birlikte "İyi ki doğdun sevgilim! Her yaşına benimle başlayasın! Her yaşın ne güzel" notunu yazdı.

Taner Rumeliden romantik doğum günü paylaşımı

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    Cadde Yazarları

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