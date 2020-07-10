Tanık şoför konuştu: ‘Görüşmezse karakola giderim!’

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında yaşanan darp olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, oyuncunun şoförü Hasan Doğan, tanık olarak ifade verdi. Doğan, “12 Haziran’da Ozan Bey’in arkadaşı Ramazan Çelik’in evine, çay içmeye gittik. Deniz Hanım, Ozan Bey’le tanıştığında eski erkek arkadaşıyla ilişkisinin devam ettiğini, sonra ayrıldığını söyledi. Ozan Bey de bozularak, ‘İstersen nasıl seviştiğinizi de anlat’ dedi” şeklinde konuştu.

Çifti evine bıraktığını belirten Doğan, “03.00’te Ozan Bey’in aramasıyla Deniz Hanım’ı almaya gittim. Deniz Hanım tartıştıklarını ve Ozan Bey’in yaralı olduğunu söyledi. Olayın ertesi günü Deniz Hanım, Bursa’ya gitmek için Ozan Bey’in araçlarından birini istedi. Aracı teslim ettim. İki gün sonra, ‘Ozan’ı bana getir’ diye ısrar etti. Ozan Bey görüşmek istemedi. Deniz Hanım da, ‘Görüşmezse karakola giderim’ diye mesaj attı” dedi.