Tanıtım konseri

Rockçı Boran Duman, iki yıl aradan sonra çıkardığı ‘İstanbul Ağlıyor’ single çalışmasının tanıtımını, önceki akşam Beyoğlu Mask Pera’da gerçekleştirdi. Söz ve müziği kendisine ait parça için şarkıcı, “Umarım dinleyenler sever ve beğenir. Klibini de çektik. Gerçek bir yağmurda çekimi yaptık ve 10 gün hastanede

yattım” dedi.