29.04.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Tarantino örneği
Zafer Algöz, Instagram’dan canlı yayın yapmaya devam ediyor. Cem Yılmaz’ın hep aynı kadroyla film çekmesine oyuncu, “Quentin Tarantino da aynı kişilerle çalışıyor.
Zafer Algöz, Instagram’dan canlı yayın yapmaya devam ediyor. Cem Yılmaz’ın hep aynı kadroyla film çekmesine oyuncu, “Quentin Tarantino da aynı kişilerle çalışıyor. O zaman hızlı yol alıyorsunuz, biz işi oyunculuk olan insanlarız. Ozan (Güven) ya da ben oto galericisi değiliz ki...” diye konuştu.