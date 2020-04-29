Tarantino örneği

Zafer Algöz, Instagram’dan canlı yayın yapmaya devam ediyor. Cem Yılmaz’ın hep aynı kadroyla film çekmesine oyuncu, “Quentin Tarantino da aynı kişilerle çalışıyor. O zaman hızlı yol alıyorsunuz, biz işi oyunculuk olan insanlarız. Ozan (Güven) ya da ben oto galericisi değiliz ki...” diye konuştu.