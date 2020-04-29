MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Tarantino örneği
29.04.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Tarantino örneği

Zafer Algöz, Instagram’dan canlı yayın yapmaya devam ediyor. Cem Yılmaz’ın hep aynı kadroyla film çekmesine oyuncu, “Quentin Tarantino da aynı kişilerle çalışıyor.

Tarantino örneği

Zafer Algöz, Instagram’dan canlı yayın yapmaya devam ediyor. Cem Yılmaz’ın hep aynı kadroyla film çekmesine oyuncu, “Quentin Tarantino da aynı kişilerle çalışıyor. O zaman hızlı yol alıyorsunuz, biz işi oyunculuk olan insanlarız. Ozan (Güven) ya da ben oto galericisi değiliz ki...” diye konuştu. 

Metin Hara: Hogwartlısın dediler kız vermedilerBir dönem Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Kara kara düşünüyoruz’

‘Kara kara düşünüyoruz’

Yemek bilinci detayı

Yemek bilinci detayı

Önemli iş birliği

Önemli iş birliği

Cerem’den single sürprizi

Cerem’den single sürprizi

Sıradaki Haber