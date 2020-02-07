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07.02.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

TARİHTEN PODYUMA

Özgür Masur, yaşadığı topraklardan ilhamla hayata geçirdiği ilk imza koleksiyonu ‘Byzantium’u, görkemli bir defileyle tanıttı

TARİHTEN PODYUMA

Özgür Masur, 65 parçadan oluşan ‘Byzantium’ koleksiyonunu, Tersane İstanbul’da gerçekleştirdiği defileyle modaseverlerin beğenisine sundu. Bizans şehir hikayelerini tasarımlarına taşıyarak, alışılagelmiş couture kalıplarını yıkmayı ve sektöre yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan modacı, defilenin finalinde, uzun süre alkışlandı. Tarihimizin kalıntılarının incelenmesi gerektiğini savunarak, yaşadığı topraklardan ilham alan Masur, tasarımlarını sanat tarihçisi ve akademisyenlerle bir arada gerçekleştirdiği, üç yıllık bir AR-GE çalışması sonrasında tamamladı.

TARİHTEN PODYUMA


Modacı, “Tüm kaygılarımdan sıyrılıp, kendim için yaptığım ilk koleksiyon. Burada Özgür Masur kadınının zihinlere kazınan feminen çizgisini, maskülen tavra taşıdığımız yeni bir denemeyi de beraberinde getirdik” dedi. Etkinliğe; Yıldırım Mayruk, Ender Mermerci, Burcu Esmersoy, Çağla Şıkel, Belçim Bilgin, Nihan Peker, Pınar Tezcan, Niyazi Erdoğan, Sema Maliki, Zeynep Tosun, Nebahat Çehre, Mehtap Elaidi, Gülden Büyükuçak ile Simay Bülbül’ün de aralarında bulunduğu, iş, sanat ve moda dünyasından çok sayıda renkli sima katıldı.

TARİHTEN PODYUMA

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