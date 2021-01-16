16.01.2021 - 09:34 |
Tarık Emir Tekin'den annesi Şevval Sam'a sette sürpriz
Oyuncu Tarık Emir Tekin, dün sürpriz yapıp annesi Şevval Sam'ın rol aldığı dizinin setine gitti.
Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde 'Selçuk' karakterine hayat veren Şevval Şam ile eski futbolcu Metin Tekin’in oğlu Tarık Emir Tekin, dün sürpriz yapıp annesinin rol aldığı dizinin setine gitti.
Anne oğlun hasret giderdiği anları Eda Ece, sosyal medya hesabından paylaştı. Tekin, çekim arasında “İşten güçten görüşemiyoruz, çok özledim” dediği Şevval Sam ile sarmaş dolaş hasret giderdi.
ANNESİYLE POZUNU PAYLAŞTI
Öte yandan Tarık Emir Tekin, önceki gün de annesiyle verdiği pozu, “mama” (anne) notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.