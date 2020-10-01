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HaberlerMagazin Haberleri Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan'dan duygusal mesaj!
01.10.2020 - 13:53 |

Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan'dan duygusal mesaj!

2013 yılında hayatını kendisini gibi oyuncu olan Gülenay Kalkan’la birleştiren Tarık Ünlüoğlu vefatının birinci yıl dönümünde sevenleri ve ailesi tarafından anıldı. 61 yaşında akciğer sorunuyla kaldırıldığı hastanede vefat eden Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’ın paylaşımı hayranlarını duygulandırdı.

Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan'dan duygusal mesaj!
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 Son olarak ATV'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Ünal Kaplan' karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019 tarihinde dünyaya gözlerini yummuştu.

Usta oyuncu, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı. Eşinin vefatından sonra zor günler geçiren Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, sevilen oyuncu için Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından Tarık Ünlüoğlu’nun fotoğraflarını paylaşan Gülenay Kalkan, paylaşımına; “1 Ekim... Öyle tarifsiz bir acı ki..” notunu düştü.

Duygusal paylaşımın ardından sanatçı dostları ve takipçileri Kalkan’a destek mesajları yazdı.

Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkandan duygusal mesaj

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    Cadde Yazarları

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