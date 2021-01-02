Tarkan: 29 Aralık'ı unutmayalım

Tarkan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Onlar yeni yılı kutlayamadı, umutla kucaklayamadı. Bir günde bu 4 kadın canice öldürüldü. Yine içimiz yandı, çok üzüldük, kızdık, sarsıldık. Sonra hayat bizler için yine devam etti. Ama bu 4 dört kadının ailelerinin, yakınlarının, arkadaşlarının ve sevenlerinin içleri hala cayır cayır yanıyor. Ve bu yangın, bu büyük sorun temelinden çözülmedikçe, ülkemizde kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri bitmedikçe hiçbir zaman sönmeyecek. Her koşulda erkeği yücelten, erkeğin sırtını sıvazlayan, kadını küçümseyen, onu erkekle eşit görmeyen, kadına hükmeden çirkin düzenin, zihniyetin ve bu ilkel sosyolojik yapının değişmesi için kolların sıvandığı bir yıl olur dilerim ki. Ve dilerim ki 2021 kadın katillerinin hak ettikleri cezaları aldıkları, kadın haklarının sonuna kadar savunulduğu ve onları koruyan esaslı kanunların çıkarıldığı bir yıl olur. 29 Aralık’ı unutmayalım."