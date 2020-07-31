MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Tarkan: Eşin, benzerin yok
31.07.2020 - 17:11 |

Tarkan: Eşin, benzerin yok

Karantina sürecini eşi ve kızı ile Almanya'da geçiren şarkıcı Tarkan, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte henüz Türkiye'ye dönüş yapmadı. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, İstanbul'a duyduğu özlemi dile getirdi.

Tarkan: Eşin, benzerin yok
ABONE OL

Megastar Tarkan, milyonlarca insanın yaşamını tehdit eden corona virüs salgını nedeniyle aylardır eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'daki evinde izole oluyor.

Haziran ayında normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte tedbiri elden bırakmayan şarkıcı, henüz Türkiye'ye dönüş yapmadı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı, geçtiğimiz gün İstanbul'a duyduğu özlemi dile getirdi.

Megastar, daha önce çektiği bir selfie'yi yayınlayarak, altına "İstanbul Boğazı... Eşin benzerin yok dünyada. Ne güzelsin sen. Özledim seni" notunu düştü.

Tarkan: Eşin, benzerin yok

 

Magazin Haberleri Bülteni (31 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Helin Avşar'dan bikinili paylaşım

Helin Avşar'dan bikinili paylaşım

Keyifsiz Mariano

Keyifsiz Mariano

Demet Şener: Çok güzel geri dönüşler alıyorum

Demet Şener: Çok güzel geri dönüşler alıyorum

Maicon alışveriş turunda

Maicon alışveriş turunda

Sıradaki Haber