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HaberlerMagazin Haberleri Tarkan karda eğlendiği anları paylaştı
22.01.2021 - 10:37 |

Tarkan karda eğlendiği anları paylaştı

Ünlü şarkıcı Tarkan, kar pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tarkan, gönderilerine, "Geçen haftaki karlı günlerden, #Tbt" notunu düştü.

Tarkan karda eğlendiği anları paylaştı
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Uzun süredir eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da olan şarkıcı Tarkan, kar pozlarını yayınladı. Geçen hafta yağan karın tadını çıkaran Tarkan, eğlendiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"GEÇEN HAFTAKİ KARLI GÜNLERDEN"
48 yaşındaki ünlü şarkıcı, paylaşımlarına, "Geçen haftaki karlı günlerden, #Tbt" notunu düştü. Tarkan'ın gönderileri 353 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Tarkan karda eğlendiği anları paylaştı

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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