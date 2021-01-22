Tarkan karda eğlendiği anları paylaştı

Uzun süredir eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da olan şarkıcı Tarkan, kar pozlarını yayınladı. Geçen hafta yağan karın tadını çıkaran Tarkan, eğlendiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"GEÇEN HAFTAKİ KARLI GÜNLERDEN"

48 yaşındaki ünlü şarkıcı, paylaşımlarına, "Geçen haftaki karlı günlerden, #Tbt" notunu düştü. Tarkan'ın gönderileri 353 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.