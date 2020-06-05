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05.06.2020 - 10:42 |

Tarkan'dan corona virüs paylaşımı

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından maskeli ve eldivenli bir fotoğrafını paylaştı.

Tarkan'dan corona virüs paylaşımı
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Karantina günlerini eşi ve kızıyla birlikte geçiren Tarkan Tevetoğlu, kısa bir süre önce sahneleri özlediğine dair paylaşımlarda bulunmuştu.

Tevetoğlu, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü için ilginç bir tercihte bulundu. Sosyal medya kullanıcılarının birçoğu perşembeleri takipçilerini geçmişse götürürken, Tarkan artık normal haline gelen maskeli ve eldivenli bir karesi paylaştı.

Tarkan saatler içerisinde 300 bini aşan bir beğeni sayısına ulaşan fotoğrafını “tbt Corona” notuyla paylaştı. Bazı takipçileri Tarkan'ın bu paylaşımını "Coronayı geride bırakmak istiyor" diye yorumladı.

Tarkandan corona virüs paylaşımı

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Cadde Yazarları

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