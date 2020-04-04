Tarkan’dan corona virüsü açıklaması

Tarkan, corona virüsü salgını ile ilgili paylaşım yaptı. Köln’deki evinde çektiği bir fotoğrafı yayınlayan Megastar'ın, Instagram paylaşımı şöyle:

“Zor zamanlar.

Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek.

Ufuktan yine umutlar göz kırpacak.

Baharlar, yazlar gelecek.

Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim: Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım.

Herkese sabır diliyorum.”