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04.04.2020 - 12:07 |

Tarkan’dan corona virüsü açıklaması

Megastar Tarkan, corona virüsü salgınının elbet biteceğini belirterek, herkese evde kalma çağrısında bulundu.

Tarkan’dan corona virüsü açıklaması

Tarkan, corona virüsü salgını ile ilgili paylaşım yaptı. Köln’deki evinde çektiği bir fotoğrafı yayınlayan Megastar'ın, Instagram paylaşımı şöyle:
“Zor zamanlar.
Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek.
Ufuktan yine umutlar göz kırpacak.
Baharlar, yazlar gelecek.
Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim: Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım.
Herkese sabır diliyorum.”

Tarkan’dan corona virüsü açıklaması

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