'Tartışma var, ayrılık yok'

Çağrı Atakan, geçtiğimiz hafta bir mekanda sevgilisi Eda Taşpınar’ın akrabasıyla kavga ettiği iddialarını yalanladı. Olaydan sonra Taşpınar’ın ilişkiyi sonlandırdığı haberlerine oyuncu, “Ayrılma yok, Eda’yla beraberiz. İyi niyetli bir insan olduğu için, benim verdiğim tepkiyle alakalı aramızda fikir ayrılığı oldu. Onun dışında problem yok” dedi.

Gece yaşananları anlatan Atakan, “Eda’yla yemeğe gittik. Mekanda bir tatsızlık oldu. Bana göre ters bir hareket yapıldı. Biz Anadolu insanıyız, örf ve adetlerimiz var. Ama yazıldığı gibi kavga, dayak ve darp yok. Tartışma yaşadığım şahıslarla daha sonra konuştum. Şu an aramızda bir problem bulunmuyor. Sorun çözüldü” açıklamasını yaptı.