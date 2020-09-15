Tarzan Rıfkı ne zaman, nerede çekildi? İşte Tarzan Rıfkı oyuncuları ve konusu

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı filmde unutulmaz oyuncu Kemal Sunal'a, başrolünde Suna Yıldızoğlu eşlik ediyor.

TARZAN RIFKI KONUSU NEDİR?



Tarzan Rıfkı, sevdiği kadın tarafından terk edilince ormana yerleşen bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Rıfkı, sakarlığı ile tanınmaktadır. Bir kahvecide çalışan Rıfkı, kalbini aynı mahallede yaşadığı Gül'e kaptırır. Gül ile evlilik hayali kuran Rıfkı'nın önünde büyük bir engel vardır. Gül, Rıfkı ile evlenmek için kendi evlerinde yaşamayı koşul olarak sunar. Rıfkı, bütçesine uygun bir ev arayıp bulamayınca, Gül tarafından terk edilir. Sevdiği kadın tarafından terk edilmesinin ardından mahalleden ayrılan Rıfkı, ormana yerleşir. Kendisini artık bir Tarzan olarak gören Rıfkı, gazeteye ilan vererek kendisine bir Jane bulmaya karar verir. Hayatının kadını ile buluşacağını sandığı sırada karşısında mafyanın adamlarını bulan Rıfkı, kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur.



TARZAN RIFKI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı

Suna Yıldızoğlu - Melahat

Dinçer Çekmez - Zeki

Ece Berkant - Gül

Yadigar Ejder - Bitirim

Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü Duba Hüsnü

Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat

Saadettin Erbil - Abdullah

Ekrem Dümer - Polis