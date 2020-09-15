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15.09.2020 - 20:09 |

Tarzan Rıfkı ne zaman, nerede çekildi? İşte Tarzan Rıfkı oyuncuları ve konusu

1986 yılında İstanbul'da çekilen Tarzan Rıfkı filmi, bu akşam izleyici ile buluşuyor. Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Tarzan Rıfkı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Tarzan Rıfkı ne zaman, nerede çekildi? İşte Tarzan Rıfkı oyuncuları ve konusu
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Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı filmde unutulmaz oyuncu Kemal Sunal'a, başrolünde Suna Yıldızoğlu eşlik ediyor.

TARZAN RIFKI KONUSU NEDİR?

Tarzan Rıfkı, sevdiği kadın tarafından terk edilince ormana yerleşen bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Rıfkı, sakarlığı ile tanınmaktadır. Bir kahvecide çalışan Rıfkı, kalbini aynı mahallede yaşadığı Gül'e kaptırır. Gül ile evlilik hayali kuran Rıfkı'nın önünde büyük bir engel vardır. Gül, Rıfkı ile evlenmek için kendi evlerinde yaşamayı koşul olarak sunar. Rıfkı, bütçesine uygun bir ev arayıp bulamayınca, Gül tarafından terk edilir. Sevdiği kadın tarafından terk edilmesinin ardından mahalleden ayrılan Rıfkı, ormana yerleşir. Kendisini artık bir Tarzan olarak gören Rıfkı, gazeteye ilan vererek kendisine bir Jane bulmaya karar verir. Hayatının kadını ile buluşacağını sandığı sırada karşısında mafyanın adamlarını bulan Rıfkı, kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur.

TARZAN RIFKI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı
Suna Yıldızoğlu - Melahat
Dinçer Çekmez - Zeki
Ece Berkant - Gül
Yadigar Ejder - Bitirim
Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü Duba Hüsnü
Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat
Saadettin Erbil - Abdullah
Ekrem Dümer - Polis

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