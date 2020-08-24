Tatil bitti, iş zamanı!

İstanbul cemiyet hayatının renkli simalarından Derin Mermerci, iki güzel kızıyla çıktığı Bodrum ve Çeşme tatilinin ardından, İstanbul’a giderek soluğu işlerinin başında aldı. Ağustos ayının başında yaklaşık iki hafta teknesiyle tatile çıkan iş insanı, önceki gün ekibinden İlke Türker ve Meltem Erkan Atalan’la toplantı yaptı. Derin Hanım, sosyal medya hesabından da “Geliyor yeni projeler” diye yazdı.