Tatil deneyimleri

Dünyadaki farklı seyahat rotaları üzerine sohbet eden ikili, izleyicilerle deneyimlerini paylaştı. Normalleşme süreciyle insanların bireysel olarak Güney ve Ege sahillerine dağıldığını belirten Tonguç, “Çoğunluk, kendi aracıyla gidiyor. Turlarda, uçak ve yurt dışı fobisi oluştu. İlk rotam, Cunda Adası olacak. İnşallah sağlıkla kaldığımız yerden devam ederek, dostlarımızla yeniden bir arada, unutulmaz anılar biriktireceğiz” diyerek, duygularını ifade etti.









