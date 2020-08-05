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05.08.2020 - 07:00 |

Tatilde buluştular

Tuçe Peksayar, hafta sonunu Çeşme’de geçirdi.

Tatilde buluştular
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Yakın arkadaşı Küçük Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik ve eşi Ceyda Sarıgedik’in davetlisi olarak Çeşme’ye giden iş insanı, Yıldızburnu’na hayran kaldı. Peksayar ve Sarıgedik Ailesi, hafta sonu tatilini Before Sunset’te noktaladı.

Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.
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Cadde Yazarları

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