Tatilde buluştular

Yakın arkadaşı Küçük Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik ve eşi Ceyda Sarıgedik’in davetlisi olarak Çeşme’ye giden iş insanı, Yıldızburnu’na hayran kaldı. Peksayar ve Sarıgedik Ailesi, hafta sonu tatilini Before Sunset’te noktaladı.