21.08.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY
Tatile devam
‘Survivor’ yarışmacılarından Aycan Yanaç, tatiline devam ediyor.
‘Survivor’ yarışmacılarından Aycan Yanaç, tatiline devam ediyor. Arkadaşlarıyla Çeşme The Beach of Momo’da görüntülenen Yanaç, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Yarışmacı hayranlarıyla suda bol bol sohbet etti.
Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.