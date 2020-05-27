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27.05.2020 - 18:21 |

Tatlı Bela filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? - Tatlı Bel filmi ne zaman kaç yılında çekildi?

2018 yılında çekilen Tatlı Bela filmi, son dönem Türk sinemasının sevilen filmleri arasında yer alıyor. Oldukça eğlenceli anların yaşandığı Tatlı Bela filminde usta isimler de yer alıyor. Peki büyük bir merakla beklenen ve bu akşam yayınlanacak olan Tatlı Bela filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?

Tatlı Bela filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? - Tatlı Bel filmi ne zaman kaç yılında çekildi?
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TATLI BELA KONUSU NEDİR?

Ela bebeğin kime ait olduğunu bulmaya çalışan Arda, Fırat ve Erdem bir yandan rutin hayatlarına devam etmeye çalışırken, bir yandan da hayatlarında ilk kez aldıkları bebek bakıcılığı sorumluluğu yüzünden komik durumlara düşerler. Bu durumu yakın çevrelerine izah etmeye çalışan üç kafadar, diğer yandan da bebeğin kimin bebeği olduğu sorusuna cevap bulmaya çalışırlar. Üç kafadarların takım beyni sayılan Arda ise, Ela bebek sayesinde tanıştığı Seren'le yeni bir aşk rüzgarına yelken açarken, minik Ela'nın hiç kimsenin tahmin etmediği hayat hikayesi ile gerçekler ortaya çıkınca herkes büyük bir şok yaşayacaktır. 

TATLI BELA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gökhan Keser

Serkan Kuru

Eren Pekgöz

Selen Seyven

Eda Erol

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