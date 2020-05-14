14.05.2020 - 19:02 |
Taxi 3 filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Taxi 3 filmi ne zaman kaç yılında çekildi?
Taxi 3 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2003 yılında vizyona giren Taxi 3 filminin yönetmen koltuğunda Gerard Krawczy oturuyor. Peki Taxi 3 filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilen soruların cevapları...
TAXI 3 OYUNCULARI KİMLERDİR?
Samy Naceri, Frederic Diefenthal, Marion Cotillard, Emma Wiklund ve Bernard Farcy
TAXI 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Daniel ve Marsilya polisinden oluşan neşeli grup, başka bir maceraya atılmak üzere bir araya geliyor. Bu kez Noel Baba kostümleriyle dolaşan Noel Baba çetesinin peşine düşülüyor. Böylece Emilie, yeniden Daniel'i baştanbaşa değişen arabasıyla suçluları adalete teslim etme görevine katıyor. Marsilya'dan Tignes'e, Cannebiere'den kayak pistlerine...