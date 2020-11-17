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HaberlerMagazin Haberleri Taylor Swift'in 6 albümünün hakları 300 milyon dolara satıldı
17.11.2020 - 13:21 |

Taylor Swift'in 6 albümünün hakları 300 milyon dolara satıldı

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, ünlü müzik yapımcısı Scooter Braun'un altı albümünün haklarını sattığına ilişkin haberleri doğruladı.

Taylor Swift'in 6 albümünün hakları 300 milyon dolara satıldı
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Variety dergisi, Taylor Swift'in 6 albümünün haklarının 300 milyon dolara bir yatırım fonuna satıldığını yazmıştı.

ABD'li şarkıcı, Twitter mesajında, "İkinci kez, müziğim benim haberim olmadan satılıyor" ifadelerini kullandı.

Sekiz albümü bulunan Taylor Swift, bir süredir kavgalı olduğu Scooter Braun'u 'müzik mirasını mahvetmeye çalışmakla' suçlamıştı.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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