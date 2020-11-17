Taylor Swift'in 6 albümünün hakları 300 milyon dolara satıldı

Variety dergisi, Taylor Swift'in 6 albümünün haklarının 300 milyon dolara bir yatırım fonuna satıldığını yazmıştı.

ABD'li şarkıcı, Twitter mesajında, "İkinci kez, müziğim benim haberim olmadan satılıyor" ifadelerini kullandı.

Sekiz albümü bulunan Taylor Swift, bir süredir kavgalı olduğu Scooter Braun'u 'müzik mirasını mahvetmeye çalışmakla' suçlamıştı.