‘TDK’ya bakın’ savunması

Yonca Evcimik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde çıkardığı ‘Ayıp Şeyler’ parçasındaki sözler nedeniyle sosyal medyadan tepki aldı. Şarkıcı, eserin içinde yer alan, “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” sözleri için eleştirilmesine açıklık getirdi. Evcimik, “Mahrem kelimesinin tam anlamını öğrenmek için Google, TDK, Wikipedia gibi yerlere başvurabilirsiniz. Çünkü belli ki size göre sadece tek bir anlamı var” diyerek, kendisini savundu.