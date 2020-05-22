22.05.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Tedbirli alışveriş
Gülben Ergen, Nişantaşı’nda alışveriş yaparken objektiflere takıldı.
Tedbirlerini alıp maske takarak dışarı çıkan şarkıcı, mağaza girişinde kurulan el dezenfektanını kullandıktan sonra satın aldığı ürünleri inceledi. Ergen, “Çocuklarım için alışverişe çıktım” dedi.
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.