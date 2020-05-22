MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Tedbirli alışveriş
22.05.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Tedbirli alışveriş

Gülben Ergen, Nişantaşı’nda alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Tedbirli alışveriş
ABONE OL

Tedbirlerini alıp maske takarak dışarı çıkan şarkıcı, mağaza girişinde kurulan el dezenfektanını kullandıktan sonra satın aldığı ürünleri inceledi. Ergen, “Çocuklarım için alışverişe çıktım” dedi. 

Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şimdi ikisi de ünlü! 'Biz bu yola dün çıkmadık gençler'

Şimdi ikisi de ünlü! 'Biz bu yola dün çıkmadık gençler'

Survivor Evrim: Şebek de, şaklaban da çok!

Survivor Evrim: Şebek de, şaklaban da çok!

Esra Dermancıoğlu, Burcu Esmersoy’un 'TikTok' videosunu ti'ye aldı!

Esra Dermancıoğlu, Burcu Esmersoy’un 'TikTok' videosunu ti'ye aldı!

Müzisyenlere bin TL yardım

Müzisyenlere bin TL yardım

Sıradaki Haber