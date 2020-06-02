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02.06.2020 - 14:56 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR

Tedbirli aÅŸÄ±klar: Cem Belevi-Zehra YÄ±lmaz

ÅžarkÄ±cÄ± Cem Belevi ile Zehra YÄ±lmaz'Ä±n Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k beraberliÄŸi tam gaz devam ediyor. Ä°kili, Ã¶nceki gÃ¼n NiÅŸantaÅŸÄ± City's AVM Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Tedbirli aÅŸÄ±klar: Cem Belevi-Zehra YÄ±lmaz
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Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle uzun sÃ¼redir evlerine kapandÄ±klarÄ±nÄ± ve ilk kez NiÅŸantaÅŸÄ±'na alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Cem Belevi-Zehra YÄ±lmaz Ã§iftinin, eldiven ve maske takarak, salgÄ±na karÅŸÄ± Ã¶nlem aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Sevgililer, alÄ±ÅŸveriÅŸi tamamladÄ±ktan sonra araÃ§larÄ±na binerek, evlerinin yolunu tuttu.Â

Tedbirli aÅŸÄ±klar: Cem Belevi-Zehra YÄ±lmaz

Demet AkalÄ±n ile Esra Balamir buluÅŸtuÅžarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n, corona virüsü yakalanan ve hastalÄ±ÄŸÄ± yenen arkadaÅŸÄ± Esra Balamir ile bir araya geldi. AkalÄ±n o anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
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Cadde YazarlarÄ±

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