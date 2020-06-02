02.06.2020 - 14:56 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR
Tedbirli aÅŸÄ±klar: Cem Belevi-Zehra YÄ±lmaz
ÅžarkÄ±cÄ± Cem Belevi ile Zehra YÄ±lmaz'Ä±n Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k beraberliÄŸi tam gaz devam ediyor. Ä°kili, Ã¶nceki gÃ¼n NiÅŸantaÅŸÄ± City's AVM Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle uzun sÃ¼redir evlerine kapandÄ±klarÄ±nÄ± ve ilk kez NiÅŸantaÅŸÄ±'na alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Cem Belevi-Zehra YÄ±lmaz Ã§iftinin, eldiven ve maske takarak, salgÄ±na karÅŸÄ± Ã¶nlem aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Sevgililer, alÄ±ÅŸveriÅŸi tamamladÄ±ktan sonra araÃ§larÄ±na binerek, evlerinin yolunu tuttu.Â