Tedbirli aÅŸÄ±klar: Cem Belevi-Zehra YÄ±lmaz

Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle uzun sÃ¼redir evlerine kapandÄ±klarÄ±nÄ± ve ilk kez NiÅŸantaÅŸÄ±'na alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Cem Belevi-Zehra YÄ±lmaz Ã§iftinin, eldiven ve maske takarak, salgÄ±na karÅŸÄ± Ã¶nlem aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Sevgililer, alÄ±ÅŸveriÅŸi tamamladÄ±ktan sonra araÃ§larÄ±na binerek, evlerinin yolunu tuttu.Â