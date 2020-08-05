Tedbirli çift

Belçim Bilgin, İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Çeşme tatilinden sonra İstanbul’da bir AVM’de objektiflere takıldı. Mağazaları dolaşan çift, daha sonra restoran katına çıkarak yemek yedi. İkili, maske kurallarına uyup, hiç çıkarmayarak, tedbirlere dikkat etti.