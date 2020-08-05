05.08.2020 - 07:00 |
Tedbirli çift
Belçim Bilgin, İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Çeşme tatilinden sonra İstanbul’da bir AVM’de objektiflere takıldı.
Belçim Bilgin, İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Çeşme tatilinden sonra İstanbul’da bir AVM’de objektiflere takıldı. Mağazaları dolaşan çift, daha sonra restoran katına çıkarak yemek yedi. İkili, maske kurallarına uyup, hiç çıkarmayarak, tedbirlere dikkat etti.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.