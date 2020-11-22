MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Tehdit edene Işın ifşası!
22.11.2020 - 07:00 |

Tehdit edene Işın ifşası!

Işın Karaca, iki haftadır annesi Şeniz Büyükkaraca’yı ölümle tehdit eden hesabı Instagram’dan ifşa etti.

Tehdit edene Işın ifşası!
ABONE OL

Işın Karaca, iki haftadır annesi Şeniz Büyükkaraca’yı ölümle tehdit eden hesabı Instagram’dan ifşa etti. Şarkıcı, “Seni bulacağım. İki haftadır anneme ettiğin her küfürün, ölüm tehdidini, her hakaretini sana yedirtmek boynumun borcu... İstediğin VPN’i kullan, istediğin ülkede ol. Sen benden kork! Söz konusu annem olunca akan sular durur” diye yazdı.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kitapları Londra yolcusu!

Kitapları Londra yolcusu!

Mutfağı seviyor

Mutfağı seviyor

Örnek Hekimoğlu

Örnek Hekimoğlu

Balayı Bodrum'da

Balayı Bodrum'da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet