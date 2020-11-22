Tehdit edene Işın ifşası!

Işın Karaca, iki haftadır annesi Şeniz Büyükkaraca’yı ölümle tehdit eden hesabı Instagram’dan ifşa etti. Şarkıcı, “Seni bulacağım. İki haftadır anneme ettiğin her küfürün, ölüm tehdidini, her hakaretini sana yedirtmek boynumun borcu... İstediğin VPN’i kullan, istediğin ülkede ol. Sen benden kork! Söz konusu annem olunca akan sular durur” diye yazdı.