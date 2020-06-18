Tehlikeli Soygun filmi konusu nedir? - İşte Tehlikeli Soygun oyuncu kadrosu

Son zamanların en sevilen filmlerinden biri olan Tehlikeli Soygun, bu akşam ekranlara geliyor. Peki büyük bir merakla beklenen Tehlikeli Soygun filmi konusu nedir? İşte hem bu sorunun cevabı hem de Tehlikeli Soygun oyuncu kadrosu...



Orjinal Adı : Asian Connection

Yönetmen : Daniel Zirilli

Oynayanlar : Steven Seagal, John Edward Lee, Michael Jai White, Pim Bubear.

Konu : Jack ve Sam Güneydoğu Asya bulunan bir bankayı soyma planları yapmaktadır artık hayattan kaybedecek birşeyleri yoktur. Geçim sıkıntısından bunalmışlardır. Planlarını devreye sokarlar ve harekete geçerler. Her şey istedikleri gibi gider bankaya girer ve tüm parayı toplayıp çıkarlar. Aslında ufak tefek problem olsa da genel olarak amaçlarına ulaşır paraları alırlar. Aslında sorunda tam bu noktada başlar aldıkları para bir mafya liderine aittir ve bir anda onların hedefi haline geleceklerdir.