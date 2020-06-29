Tek engeli sesi olmuş!

Scarlett Johansson, dokuz yaşında başladığı oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında, kısık sesi nedeniyle, seçmelerde kabul edilmediğini itiraf etti. Özellikle müzikallerde rol alamadığı için üzüldüğünü belirten aktris, Candis dergisine şu açıklamayı yaptı: “Sevimli sarışın bir kız çocuğuydum. Ama cast ajansları sesimden dolayı sürekli hasta olup olmadığımı sorardı. Neyse ki yıllar içinde biraz daha açıldı. İnsanlar da buna alıştı.”