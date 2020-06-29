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29.06.2020 - 07:00 |

Tek engeli sesi olmuş!

Scarlett Johansson, dokuz yaşında başladığı oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında, kısık sesi nedeniyle, seçmelerde kabul edilmediğini itiraf etti.

Tek engeli sesi olmuş!
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Scarlett Johansson, dokuz yaşında başladığı oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında, kısık sesi nedeniyle, seçmelerde kabul edilmediğini itiraf etti. Özellikle müzikallerde rol alamadığı için üzüldüğünü belirten aktris, Candis dergisine şu açıklamayı yaptı: “Sevimli sarışın bir kız çocuğuydum. Ama cast ajansları sesimden dolayı sürekli hasta olup olmadığımı sorardı. Neyse ki yıllar içinde biraz daha açıldı. İnsanlar da buna alıştı.”

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