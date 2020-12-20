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20.12.2020 - 07:00 |

Tek yürek oldular

Ünlü isimler SMA hastası Poyraz Ali için 6 saatlik yapılan canlı yayına katıldı. Gecede, sadece yurt dışı hesaplarına 3 milyon TL bağışlandı

Tek yürek oldular
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Ünlü isimler, SMA hastası Poyraz Ali’nin ilacının parasını toparlayabilmek için Instagram’dan altı saat canlı yayın yapıp, bağış çağrısında bulundu. Hatice Şendil, Pelin Karahan, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Merve Dizdar, Birce Akalay, Fahriye Evcen, Onur Büyüktopçu, Bergüzar Korel, Demet Özdemir, Aslı Enver ve Esra Erol gibi birçok isim, hem bağış yapıp hem de sevenlerine seslendi. 

Poyraz Ali’nin gen tedavisini tamamlayan ilacı Zolgensma’nın parasının toplanması için yurt dışı için açılan hesaplara 3 milyon TL yatırıldığı ortaya çıktı. Yarın ise Türk hesaplarına yatırılan bağış miktarı açıklanacak. Dominik Cumhuriyeti’nden bağlanan Acun Ilıcalı, 250 bin TL yardım yaptı. Bir ara 140 bin kişinin izlediği yayında Poyraz Ali’nin annesi Tuğçe Hanım da çocuğu hakkında bilgiler aktardı. 

Magazin Haberleri Bülteni (19 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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