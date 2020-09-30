30.09.2020 - 07:00 |
Tekliflere kapalı!
Yıldırım Mayruk’un jübile defilesinde podyuma çıkan Emel Yıldırım, modellik teklifleri aldığını söyledi.
Yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çeken Yıldırım, “Gelen teklifler oluyor. Ancak kabul etmiyorum. Mayruk’un veda defilesi benim için özeldi” diye konuştu.
Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.