Teknede buluştular

Geçtiğimiz ay ortalarında gittikleri Bodrum’da tatillerini geçiren ve önceki günlerde eşi Naz Elmas’ın doğum gününü görkemli bir şekilde düzenleyen Erol Özmandıracı ve ailesinin tatili tüm hızıyla sürüyor. Aile ve yakın dostlardan oluşan teknedeki buluşmada, Nefise Karatay’dan Müge Andaç’a, Müge Doenyas’dan Nazlı Kayran ve Gonca Karakaş’a kadar pek çok isim bir araya gelerek, geç saatlere kadar sohbet etti.