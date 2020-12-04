MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Teknede kutlama
04.12.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Teknede kutlama

Mermerler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Mermer, mimar eşi Merve Akarsu’nun doğum gününü sürpriz bir partiyle kutladı.

Teknede kutlama
ABONE OL

Mermerler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Mermer, mimar eşi Merve Akarsu’nun doğum gününü sürpriz bir partiyle kutladı. Pandemi kurallarının dikkate alındığı kutlama, önceki gün Murat Bey’e ait Bebek’teki lüks yatta gerçekleşti. Eşiyle birlikte yeni yaş pastasını kesen iş insanı, Akarsu’ya 800 bin TL değerinde beştaş pırlanta yüzük hediye etti. 

Mahmut Tuncer sosyal medyayı salladı!Koronavirüs salgını nedeniyle önlem amaçlı kendini evde karantinaya alan türkücü Mahmut Tuncer, papağanı ile dans ettiği anları sosyal medyada paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yenisini arıyor

Yenisini arıyor

Kenan’la dansa

Kenan’la dansa

Elif Yerinde’den ‘Sat Dünyayı’

Elif Yerinde’den ‘Sat Dünyayı’

Neşeli set

Neşeli set

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet