Teknede kutlama

Mermerler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Mermer, mimar eşi Merve Akarsu’nun doğum gününü sürpriz bir partiyle kutladı. Pandemi kurallarının dikkate alındığı kutlama, önceki gün Murat Bey’e ait Bebek’teki lüks yatta gerçekleşti. Eşiyle birlikte yeni yaş pastasını kesen iş insanı, Akarsu’ya 800 bin TL değerinde beştaş pırlanta yüzük hediye etti.