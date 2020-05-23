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23.05.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Temizlik bana göre değil’

‘Temizlik bana göre değil’
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SEÇKİN ŞENVARDAR

Hande Erçel, yemek yapmayı bilmediğini ve korona döneminde öğrendiğini itiraf etti. Sağlıklı beslendiğini söyleyen oyuncu, “Mutfakta olmayı seviyorum. YouTube iyi ki var. Karnıyarık bile yaptım. Ama temizlik asla bana göre değil” şeklinde konuştu.

Nusret'ten Kim Kardashian'a gönderme! Lahmacun...'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe, bu sırada lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kim Kardashian'a gönderme yaptı.
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