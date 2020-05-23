‘Temizlik bana göre değil’

Hande Erçel, yemek yapmayı bilmediğini ve korona döneminde öğrendiğini itiraf etti. Sağlıklı beslendiğini söyleyen oyuncu, “Mutfakta olmayı seviyorum. YouTube iyi ki var. Karnıyarık bile yaptım. Ama temizlik asla bana göre değil” şeklinde konuştu.