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21.05.2020 - 07:00 |

Terapi kaynağı

İş insanı Ahmet Yoleri’nin eşi Berrin Yoleri, başkanlığını yaptığı ÇEV Sanat’ın yanı sıra pek çok dernek ve vakıfta sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.

Terapi kaynağı
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İş insanı Ahmet Yoleri’nin eşi Berrin Yoleri, başkanlığını yaptığı ÇEV Sanat’ın yanı sıra pek çok dernek ve vakıfta sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Yoleri, evinde yeni projeler hazırlıyor. Yoğun geçen saatler arasında, ailenin üç yıl önce sahiplendiği Husky, terapi kaynağı oluyor.

Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.
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