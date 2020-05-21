İş insanı Ahmet Yoleri’nin eşi Berrin Yoleri, başkanlığını yaptığı ÇEV Sanat’ın yanı sıra pek çok dernek ve vakıfta sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Yoleri, evinde yeni projeler hazırlıyor. Yoğun geçen saatler arasında, ailenin üç yıl önce sahiplendiği Husky, terapi kaynağı oluyor.