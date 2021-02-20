Terfi etti!

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi Oya Eczabaşı’nın bu aralar mutluluğuna diyecek yok... Çiftin oğlu Emre Eczacıbaşı, 2019 yılında sade bir törenle evlendiği Murat Öztemir-Aysun Kibar’ın güzel kızı Dilara Öztemir ile aileye bir bebek kazandırdı. Taze anne-baba, dün sabaha karşı Ela ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Maslak Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya gelen Ela bebek, Eczacıbaşı Ailesi’ni sevince boğdu. Bülent Eczacıbaşı ise “37 yıllık babalıktan sonra dedeliğe terfi ettim” sözleriyle sevincini paylaştı.