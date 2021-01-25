Terken Hatun kimdir, nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Terken Hatun tarihte kimdir, gerçek adı nedir?

Terken Hatun karakterini oynayan oyuncu Hatice Şendil de son dönemde vatandaşların dikkatini çeken isimlerden. Melikşah2ın eşi Terken ile sevenleri karşısına çıkan Şendil, dizide I. Mahmud'un da annesi rolündedir. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu Terken Hatun biyografisi...

TERKEN HATUN KİMDİR?

Celâliye Hatun olarak da bilinen Terken'in doğum tarihine ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor. Terken Hatun'un babası, Batı Karahanlıların kurucusu İbrahim Tamgaç Han’dır. 1064 veya 1068 yılında Sultan Melikşah ile evlenmiştir. Kocası hayatta iken oğlu Mahmud'un veliaht olarak atanması için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadele etmiştir. Kocasının ölümünü gizleyen Terken Hatun, kızının kocası Abbasi halifesi Muktadi’den yaşı küçük olan oğlu adına hutbe okutmayı başardı. Berkyaruk’u yakalatmak için İsfahan’a adam gönderdi ve İsfahan'ı teslim aldı.

Nizâmülmülk’ün taraftarlarınca Rey’e götürülen Berkyaruk üzerine bir ordu gönderdi. Ordu yenilince Berkyaruk, İsfahan'ı kuşattı. Berkyaruk'a 500.000 dinar verip Fars ve İsfahan dışındaki hakimiyetini kabul etti. Azerbaycan meliki olan Berkyaruk’un dayısı İsmail bin Alp Sungur'a evlenme ve saltanatta ortaklık teklif etti. İsmail'e yardımda bulunup ordusunu teçhiz etti ancak İsmail, Berkyaruk'a yenilerek İsfahan'a sığındı. Kumandanlar Terken Hatun'un, İsmail ile evlenmesine mani oldular. Terken Hatun, Emir Üner komutasında gönderdiği ordunun da yenilmesi üzerine tahtı ele geçirmek isteyen kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş ile kuvvetlerini birleştirmek üzere İsfahan’dan ayrıldı fakat yolda hastalanarak geri döndü ve bir süre sonra İsfahan’da 1094 yılında öldü.

HATİCE ŞENDİL KİMDİR?

Şendil, 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi İstanbullu babası Antalyalı olan Hatice Şendil, Antalya'da büyüdü. Selanik ve Mora göçmeni kökenli bir aileye doğmuştur. 2 kız kardeşi vardır. Üniversite eğitimini işletme üzerine tamamladı. 2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve 3. oldu. Avrupa Güzellik Yarışması (Miss Europe) adlı yarışmada 4. oldu. 2001 yılında Çelik Erişçi'nin 8. albümünden ''Töre'' adlı şarkıya çekilen klipte yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra at binme dersleri aldı.

2008 yılında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Ebru Alemdar rolünü oynadı. 2010 yılında ''Karadağlar'' dizisinde oynadı. Bu dizide ''Gülhayat'' karakterine can verdi. 2012 yılında başrolünü oynadığı ''Dila Hanım'' adlı dizide Erkan Petekkaya, Mahir Günşiray, Necip Memili ve Yonca Cevher ile birlikte rol aldı. 2014 yılında başrolünü oynadığı Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide Özcan Deniz ile birlikte rol aldı. Burak Sağyaşar ile evli olan oyuncunun 2017 yılında Can adında bir oğlu olmuştur.

DİZİLERİ

Uyanış: Büyük Selçuklu - 2020 - Terken Hatun

Yüksek Sosyete - 2016 - Kendisi (Konuk Oyuncu)

Kaderimin Yazıldığı Gün - 2014 - Elif Yörükhan

Dila Hanım - 2012 - Dila Hanım

Karadağlar - 2010 Gülhayat

Geniş Aile - 2010 - Şelale (Konuk Oyuncu)

Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2010 - Ebru Alemdar

Yaban Gülü - 2008 - Laçin

Fesupanallah - 2007 - Gülpare

İki Yabancı - 2007- Zeyno

Eylül - 2005 - Aziza

Yeni Hayat - 2001 -Buket