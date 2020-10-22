Tersanede buluşma

Heykeltıraş Sevgi Karay’ın geçtiğimiz yıllarda yurt içi ve dışından gelen öğrencilerine sanatın pek çok alanında ders vermek amacıyla kurduğu Atölye 20, bu kez Haliç’te yar alan Tersane-i Amire’de meraklılarıyla buluşuyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yeni sergi ve oluşumun içinde, cemiyet hayatından pek çok tanınmış isim var.