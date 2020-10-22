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22.10.2020 - 07:00 |

Tersanede buluşma

Heykeltıraş Sevgi Karay’ın geçtiğimiz yıllarda yurt içi ve dışından gelen öğrencilerine sanatın pek çok alanında ders vermek amacıyla kurduğu Atölye 20, bu kez Haliç’te yar alan Tersane-i Amire’de meraklılarıyla buluşuyor.

Tersanede buluşma
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Heykeltıraş Sevgi Karay’ın geçtiğimiz yıllarda yurt içi ve dışından gelen öğrencilerine sanatın pek çok alanında ders vermek amacıyla kurduğu Atölye 20, bu kez Haliç’te yar alan Tersane-i Amire’de meraklılarıyla buluşuyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yeni sergi ve oluşumun içinde, cemiyet hayatından pek çok tanınmış isim var.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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