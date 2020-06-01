Tesadüfün böylesi!

Arkadaşlıkları çok eskilere dayanan ve ayrılmazlıklarıyla tanınan dört candan arkadaş Serra Arıkök, Başak Pelister, Aycan Ateş ve Funda Kılıç, aynı güne denk gelen doğum günlerini kutladı. Arıkök’ün öncülüğünde, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak sade şekilde geçen davet, geç saatlere kadar sürdü.