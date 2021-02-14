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14.02.2021 - 16:05 |

Tescilli güzelden Hollywood bakımı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Cansu Melis Karakuş, yakalandığı koronavirüsünü yenmeyi cilt bakımıyla kutladı.

Tescilli güzelden Hollywood bakımı
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Bir süredir dinlenen güzel oyuncu, dünyada ve Türkiye'de birçok ünlü ismin tercih ettiği, 'vampire facelift' uygulaması yaptırdı.

Tamamen kendi kanıyla yapılan bu uygulamayla adeta yeniden doğan güzel oyuncu, kendini Dr. Mehmet Faruk Yavuz’a emanet etti. 2014 Best Model olan Cansu Melis Karakuş, cildi tamamen yenileyen ve tazeleyen bakım sayesinde yeni bir görünüme kavuştu.

Güzelliğe önem veren tescilli güzel, yeni proje öncesinde bakıma girdiğini söyledi.

COVİD-19 NEDENİYLE BAŞROLÜ KAYBETMİŞTİ
'7 Melek' adlı filmde başrol oynamaya hazırlanan Cansu Melis Karakuş, okuma provasına çıkmayı planlıyordu.

Ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncunun evde tedavisine başlanmasıyla yerine oyuncu arayışına girişilmişti.

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