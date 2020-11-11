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11.11.2020 - 15:20 |

teve2’den yeni program: Senden İyi Yok

teve2’de sunuculuğunu dünya şampiyonu dövüşçü Avatar Atakan’ın üstlendiği 'Senden İyi Yok', 15 Kasım Pazar günü saat 14.00’de izleyiciyle buluşuyor.

teve2’den yeni program: Senden İyi Yok
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Yapımcılığını 93 Medya’nın üstlendiği programda, Avatar Atakan alanında en başarılı sporcuları her hafta konuk olarak ağırlayacak ve onlarla üç raunttan oluşan eğlenceli mücadeleler gerçekleştirecek. Programda ilk olarak konuk sporcunun uzmanlığı ile ilgili bir mücadele oyunu gerçekleştirilirken, ikinci raunt olarak Avatar Atakan konuklarını aksiyon dolu bir boks maçı yapmaya davet edecek. Kıyasıya mücadelenin sonucunu ise üçüncü raunt olan sürpriz bir mücadele belirleyecek. Skoru iki yapanın günün birincisi olacağı programda, birbirinden ünlü sporcu konuklar her hafta izleyiciyle buluşacak.

İLK KONUK KENAN SOFUOĞLU
Programın 15 Kasım Pazar günü ekrana gelecek olan ilk bölümüne, motor sporlarının efsane ismi, dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu konuk olacak. Tanıtımı ile oldukça merak uyandıran ilk bölümün mücadele rauntları ise şimdiden izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Avatar Atakan, Kenan Sofuoğlu ile birlikte motor yarışı ve ardından mücadele dolu bir boks maçı gerçekleştirecek.

Skoru iki yapanın bölüm şampiyonu olacağı 'Senden İyi Yok', 15 Kasım Pazar saat 14.00’de teve2’de.

teve2’den yeni program: Senden İyi Yok

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